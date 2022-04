Alina KUTIL

Je suis actuellement étudiante en deuxième année de licence d’histoire de l’art et d’archéologie à l’université de Panthéon-Sorbonne.

Dans le cadre de ma licence, je dois effectuer un stage d’une durée minimum d’un mois. Il devra se faire au sein d’un organisme dans le domaine de la culture : musée, patrimoine, galerie d’art, expositions, archives, etc.



Je fais ces études afin d’obtenir une licence en histoire de l’art puis un master professionnel en conservation préventive du patrimoine.

Le patrimoine artistique mondial est très riche, et celui de la France en est un très bel exemple, et, je trouve que l’histoire de l’art apporte de nombreuses connaissances sur ce domaine très divers et varié.

Etant une artiste, et aimant beaucoup l’histoire, cette discipline d’étude m’a paru idéale car elle rassemble les deux domaines que j’aime le plus. D’ailleurs, je m’intéresse à toutes les facettes de l’histoire de l’art, qui pourraient me faire découvrir la multitude de métiers existant au sein de ce domaine qu’est le patrimoine culturel.



C’est avec beaucoup de sérieux que j’envisage d’effectuer un stage au sein de ce domaine qui m’est cher et, dont je suis passionnée. Grâce à ce stage, je pourrais également connaître l’organisation des lieux où, plus tard, j’aimerai exercer mon métier, et me familiariser avec son fonctionnement.



Je suis donc à la recherche d'un stage dans le secteur culturel et celui du patrimoine.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop