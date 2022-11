Alina OPREA (BUCUREI)

Je propose des solutions complètes aux entreprises par des Formations en prévention des risques liés à l'activité physique PRAP IBC et les Ateliers de bien-être au travail.

En tant que Formatrice d'adultes, je transmets aussi mes savoirs d'éducateur sportif et thérapeute bien-être dans les formations en réflexologie plantaire, palmaire, formation coach nutrition - naturopathie.

Les séances individuelles sont personnalisées en fonction de la problématique et du besoin de la personne.

Pendant mon parcours professionnel, j'ai reçu la confiance de nombreux clients, élèves et patients:

J'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes connaissances acquises au sein des hôpitaux George Pompidou et Ambroise Paré à Paris, afin de travailler avec des patients atteints d'obésité mais aussi d'autres problèmes pathologiques découlant de l'obésité.

J'ai été bénévole dans les EHPAD par la pratique du Shiatsu, dans le soucis d'apporter ma contribution au bien-être des résidents et des employés

En tant que coach sportif, j'ai collaboré avec l'association VGA Paris, en pratiquant le sport santé auprès des personnes en situation de handicap.

Je suis intervenue comme formatrice et jury d'examen dans le sport (BPJEPS AGFF), la réflexologie et naturopathie auprès des professionnels et des particuliers

J'ai réalisé des audits et des formations PRAP dans les clubs de sports, salons de beauté, lycées, refuges d'animaux, BTP, etc.

Réalisation d'Ateliers au travail: Gestion du stress, Gestion du sommeil, Nutrition, Réflexologie

J'ai eu le privilège d'être coach sportif personnel pour Carla Bruni, Farida Khelfa, et de plusieurs personnalités publiques.

La presse parle sur ma pratique : "Premier cours d'aquabike", "La Naturopathie", "Le Wu Xing Fit"...