Alina SITEJKO

Traductrice/interprète assermentée aupres de la cour d'appel de Grenoble, je propose des services de traduction et d'interprétariat en Polonais et en Russe.



Domaines de spécialisation :



- traduction assermentée de documents officiels

- traductions juridiques

- affaires et négociations

- traductions commerciales

- traductions techniques

- traduction par téléphone

- accompagnement touristique en France et à l'étranger



Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter mon site Internet : http://www.act-polonais-et-russe.fr/







Mes compétences :

Traduction

Traduction assermentée