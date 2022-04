Alina VARTANIAN

Je cherche un poste dans le domaine de la communication car je veux être la passerelle qui relie l'entreprise aux individus.

Je suis ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter. J'ai également le sens des responsabilités et de l’organisation.

Tout ceci pour apporter, à une entreprise, mes compétences et mes idées.



Mes compétences :

Recherche prospects, partenaires et fournisseurs

Mac Os

Dreamweaver

Photoshop

Réalisation de visuels

Prestashop

Pack office

Gestion des stocks

Mise à jour de bases de données

Mise à jour revue de presse