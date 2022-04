Aline AGNELOT

Je suis active, souriante et dotée d'une grande empathie. Ainsi je souhaite partager et surtout développer mes savoirs faire en me tournant vers un poste dans lequel je pourrai monter en compétences en animation et coaching d'équipe. Pleinement investie dans mes missions je désire relever de nouveaux défis !



Mes compétences :

Animation d'équipe

Pédagogie, accompagnement des nouveaux entrants

Commerciales et administratives