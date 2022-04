Aline ALLIES

Après un diplôme national d'art technique (DNAT) aux Beaux Arts et plus de 6 ans d'expérience en agence de communication en tant que Graphiste / Illustratrice puis en tant que Coordinatrice Marketing Print / Web, j'ai eu l'opportunité d'intégrer les services de la Mairie de Narbonne en tant que Chargée de Communication.

Je suis en charge de développer la création, la qualité et la cohérence des formes et des contenus des supports de communication. Mon travail y est varié, passant par la création d'identités visuelles à la conception de campagnes de communication et de magazines.



Polyvalente, rigoureuse et curieuse, j'aime les défis, le travail d'équipe et j'ai la capacité de mener à bien plusieurs projets simultanément.



Je suis une créative tout terrain, jamais à court d'idées !



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Indesign CS5

Flash

Dreamweaver

Publicité

Infographiste

Web design

Flyers

Créatif

Illustratrice

Communication

Création

Dessin

HTML 5

CSS

JavaScript