Aline ALLOUCHERY

D'un très bon relationnel et à l'écoute, je m'épanouis dans le secteur du social.

Diplômée d'un DUT Carrières sociales, je suis apte à occuper un poste de responsable de secteur ou d'employé administratif.

Cette formation m'a permis d'acquérir un grand nombre de compétences, nécessaires à la bonne réalisation de mes missions confiées :

- Gestion et animation d'une équipe

- Approche et accompagnement des différents publics

- Méthodologie de projet et diagnostic des besoins

- Gestion des Ressources Humaines

- Gestion de planning et des salariés (Logiciel APOLOGIC)

- Tâches administratives diverses



Mes compétences :

Microsoft Word/ Excel/ Sphinx