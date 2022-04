Aline ANDRANIAN

Diplômée d'Euromed Management Marseille depuis juillet 2011, je travaille actuellement au sein de Comexposium, organisateur européen de salons grand public et professionnels.



J'ai fait partie d'un programme post-graduate, qui m'a permis de tourner sur les différents postes opérationnels de l'entreprise (services Commerciaux, Communication, Logistique, contrôle de Gestion, Marketing, RH, Dweb..). Cette formation s'étend sur 2 ans et permet à terme d'occuper un poste définitif sur un de ces métiers.



En mission commerciale jusqu'en Mars 2012 sur le salon CARTES (identification, sécurité numérique, mobile payment...) sur Paris, Las Vegas et Hong Kong, j'ai par la suite effectué une mission de communication sur le salon International du Machinisme Agricole (salon professionnel dans la même division que le salon de l'agriculture) jusqu'en Avril 2013. J'ai terminé mon cursus par une mission au sein de la direction des systèmes d'information en tant que chargée de projet jusqu'en octobre 2013, sur la mise en place d'un outil informatique permettant de faciliter et d'aider nos équipes internes, dans la conquête de nouveaux collaborateurs sur nos salons.



J'ai terminé ma formation en octobre 2013 et suis actuellement responsable commerciale internationale sur les salons SIAL (salon international de l'alimentation) qui se déroulent à Paris, Abu Dhabi, Toronto, Montréal, Jakarta, Manille, Shanghai, à titre définitif. Je suis en charge de la venue sur nos salons de pavillons internationaux (ambassades, institutions, chambres de commerce, consulats, organismes de promotion...) sur les zones Afrique, Moyent-Orient, et 5 pays d'Europe que sont l'Italie, les Pays-bas, la Belgique, l'Allemagne et la Grèce.



Le domaine des salons est passionant. De plus, Comexposium, de par sa volonté de s'exporter toujours plus à l'international, me permet non seulement de mettre à profit mes compétences linguistiques, mais également de proposer de belles opportunités de mobilité.



Mes compétences :

Commercial

Paris

Marketing

Communication

International

Gestion de projet