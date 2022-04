Aline AVONDO

MANAGER, COORDONNER: L’activité des équipes et des exploitations, superviser les plannings de production, diagnostiquer des incohérences et les résoudre, optimiser les ressources



DEFINIR ET ARGUMENTER SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D’ENTREPRISE: Jouer un rôle de conseil pour le bon fonctionnement de l’entreprise, évaluer les impacts des décisions prises, convaincre la Direction



GERER LES PROJETS : Anticiper et interpréter les évolutions, animer les comités de pilotage du projet, évaluer les risques, suivre les plannings, respecter les délais et les engagements



COMMUNIQUER ET NEGOCIER : Avec les acteurs décisionnaires externes à l’entreprise



Mes compétences :

Assistanat de Président

Assistanat de DAF

Organisation d'événements

Rédaction de documents internes et externes

Gestion des locaux

Facturation

Gestion des services généraux

Coordination

Diffusion d'informations

Rigueur

Encadrement