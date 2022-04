Aline BARBALONGA

Hays plc est le leader mondial du recrutement spécialisé. Nous sommes les experts pour recruter des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde.

Les 7800 collaborateurs du Groupe Hays, répartis à travers 245 bureaux dans 33 pays dans le monde, offrent un service sur mesure tant aux entreprises qu’aux candidats. Chaque année, nous recrutons plus de 55 000 candidats sur des postes en CDI, CDD et 182 000 en intérim et contracting, et ce, dans des centaines d'entreprises (publiques comme privées) avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration.

En quelques années, Hays France & Luxembourg est devenu l’un des leaders du recrutement spécialisé. Nos 450 collaborateurs présents dans 15 villes en France et au Luxembourg, couvrent 25 spécialisations métier.





Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site