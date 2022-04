Aline BARJHOUX

Hauts de Seine Tél. 06 81 97 31 85

Master II de Sciences Sociales

Université de Paris XII

Mandataire Judiciaire







DOMAINES DE COMPETENCES



• Gestion d’établissement pour personnes âgées

• Management d’équipes

• Conduite de projets d’amélioration

• Communication interne et externe





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2013 à ce jour - Directrice d'un centre d'aide à domicile



2004 - 2013 Directrice d’établissement pour personnes âgées



• PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS : Accueil - Communication quotidienne - Projet d’établissement - Organisation des conseils de la vie sociale - Réunion mensuelle d’expression concernant la qualité de la restauration et du ménage



• GESTION ET ADMINISTRATION : Planification et contrôle du fonctionnement de la résidence - Taux d’occupation, supervision de la gestion hôtelière (restauration, ménage, lingerie, entretien et réhabilitation des bâtiments)



• GESTION DU PERSONNEL : Recrutement - Optimisation des compétences et formation - Animation d’équipe : entretien annuel d’appréciation et suivi des résultats - Rédaction des plannings et des contrats - Supervision des éléments de paie - Organisation des élections du personnel et des réunions de droit d’expression



• GESTION FINANCIERE : Elaboration du budget prévisionnel et du compte administratif annuel - Convention tripartite - Suivi des impayés - Gestion de la comptabilité et de la trésorerie



• GESTION TECHNIQUE : Suivi des travaux et mise à jour des différents registres réglementaires (sécurité incendie, suivi sanitaire, légionellose, prévention de la canicule …). Gestion des contrats de maintenance : négociation et choix des prestataires



• ANIMATION : En relation avec l’animatrice, création d’activités adaptées à l’état de santé mental et physique des résidents et susceptibles d’intéresser le plus grand nombre. (atelier mémoire, yoga, gymnastique douce, chorale, concert, cinéma, jardinage, cuisine …).

Garantir un climat convivial et une ambiance agréable dans la résidence.



2001 - 2003 Assistante de direction au sein d’une structure pour personnes âgées

Accueil des familles et des résidents. Quittancement, gestion des intervenants extérieurs et planning (médecins, orthophoniste, kiné, coiffeur, pédicure), secrétariat, animation, comptabilité.



2000 - 2001 Directrice de foyer logement (remplacement temporaire)).

Réception des familles, animation, gestion d’une équipe de 4 personnes (restauration, ménage, entretien du bâtiment, sécurité des résidents)





1994 - 1999 Gestion en propriété d’un Dépôt vente de vêtements d’enfants et de puériculture

BAMBIN TROC : gestion, comptabilité, relations fournisseurs.



1989 - 1994 Création d’une crèche parentale lors d’un congé parental



1985 - 1989 KELLY : missions intérimaires de secrétariat.



1983 - 1985 BEBE CONFORT : secrétaire et assistante styliste.



1978 - 1983 Patineuse artistique. Compétition, création de spectacles et cours.





Divers

46 ans

Mariée

3 enfants



Mes compétences :

Gérontologie