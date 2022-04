Actuellement en poste au sein de l'entreprise Atos, j'ai su développé mon potentiel et mes compétences sur SAP pour acquérir la confiance de mes collègues et mes clients.

Aujourd'hui j'occupe un poste de consultante technico fonctionnelle sénior et chef de projet opérationnel au sein du même projet.



Mes compétences :

ABAP

Intégration

SAP

SAP ABAP

Sapscript

Spécifications

Gestion de projet

Pilotage d'équipe

Adobe Forms