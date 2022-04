Vice Présidente 185X135



Nous vous aidons à gagner



185X135 a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur développement.



La taille ne fait rien à l'affaire! Si vous avez le désir, nous avons les moyens.

Mes consultantes et moi même vous apportent leur aide, leurs conseils, et leur soutien à toutes les étapes de votre parcours de croissance.

Nous vous offrons notre aide pendant 5 ans. Notre pari : votre réussite. Notre rémunération: la plus value de notre participation.



Participation financière, apport relationnel, mise en relation, aide à la prospection, assistance à la négociation, assistance technique, action médiatique, support commercial : nous vous aidons à révéler et valoriser votre savoir faire.



Et bien entendu : conseil pour votre progression professionnelle, accompagnement et préparation de la valorisation monétaire de vos réussites, changement d'orientation.



Cette liste n'est pas limitative.

Nous travaillons avec vous sur la base d'un contrat clair, net, et précis de prestations.



Nous restons dans l'ombre, c'est vous qui brillez.



185X135 ne procède à aucune opération en votre nom, aucune négociation en votre nom, aucune prestation de quelque nature à votre place ou en votre nom.



185x135 vous assiste, vous guide, et vous conseille. C'est vous qui gagnez.



Paris, Londres, Luxembourg, Montréal,



(185X135 est partenaire de Josip Manroz Enterprises)

====================================

Aline Beaujour

Administratrice déléguée

Hub "Devenir consultant"

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002ztm0zs8arhu8

185X135@gmail.com



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Accompagnement

Négociation

Vente