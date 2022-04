Aline BENALI

Bonjour,

J'ai commencé par être vendeuse dans divers boutiques de pret-a-porter a Paris (homme,femme,accesoires)

puis a la suite d'une rencontre importante dans ma vie je me suis diriger vers la bijouterie et pendant quelques années j'ai travaillé pour des bijouteries /joailliers a Paris et a St Barthelemy(Caraibes)

j'ai decouvert la medecine a travers les pierres et je me passionne pour cela,sans en faire une profession.

puis sur la Cote d'Azur j'ai decouvert l'art pictural en travaillant pour des galeries a St Paul De Vence

a la suite de cela je suis venue en Suisse et je pense avoir trouvé un job qui me conviendra pendant quelques belles anneés

je vais dans peu de temps vendre des jolis bijoux ayant des vertus therapeutiques!

les ventes se ferai a domiciles par les biais de reunions privée

je pense avoir fais le tour general de ma vie!!pour plus d'info vous avez mon mail!

merci!