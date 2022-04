Aline BOCENO

Le groupe Normall accompagne les enseignes organisées en réseau, pour rendre leurs points de vente durables et accessibles.

Un interlocuteur unique vous est dédié pour piloter la réalisation de vos diagnostics / études et travaux.



C’est sur la thématique de l’accessibilité que notre méthode innovante d’ensemblier de la norme s’est lancée.

Projets neufs ou existants, Normall optimise aujourd’hui pour ses clients, l'accessibilité des points de vente, leur consommation énergétique, leur capacité à recycler les déchets, la qualité de l'air et leurs backs offices pour faire face aux règlementations en vigueur.



Notre philosophie : transformer la norme en atout en permettant aux enseignes de transformer ces dépenses en investissements.

Bien concevoir : Diagnostics et études

Un bureau d’études intégré expert des normes ERP (Norma Concept) réalise les diagnostics de l’ensemble de votre parc, préconise les solutions les plus optimisées et établit les plans projets.



Bien concevoir, c’est prendre en considération toutes les spécificités des établissements existants et de leur enseigne.

C’est un aménagement et une expertise juste face à des problématiques spécifiques et leurs incidences.

C’est la réalisation de supports précis et exhaustifs pour faciliter l’obtention d’accords administratifs ainsi que la bonne préparation des travaux.



Bien réaliser : Déploiement travaux

Un contractant général spécialiste du mode déploiement et du phasage

Normall travaux (Ingedep) se place à vos côtés pour planifier et coordonner les travaux d’agencement et de mise aux normes de vos points de vente.



Contractant général, MOER, nous nous adaptons à vos besoins avec l’engagement constant qualité/prix/délai. Notre connaissance des contraintes des espaces de vente nous permet de travailler efficacement en phasage pour privilégier le confort des équipes de vente sur site.

Petits/moyens ou gros travaux TCE, nous intervenons sur l’ensemble du territoire français en mode déploiement ou pour des magasins isolés sur des problématiques particulières (ascenseurs…)



Bien valoriser : Un interlocuteur unique pour une multi-expertise



Faire de la Norme un atout, la mission quotidienne de notre équipe.



De la première réflexion jusqu’à la livraison des travaux, nous vous accompagnons pour optimiser vos investissements en faisant de votre démarche de mise aux normes un axe de différenciation et un levier de management.





Responsable de projet au sein de la société Norma Concept, j'accompagne les clients dont je suis en charge dans le processus de conception des études et travaux.



