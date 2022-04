Aline BORDIN

ExpanSève s’adresse aux Experts-Comptables, Dirigeants et Managers d'Entreprise.

= > concept novateur Réalisation de Soi et Prospérité d'Entreprises



expanSève vous apporte les solutions pour :

Créer l'attractivité de votre entreprise

Instaurer confiance et motivation au travail

Parvenir à des performances individuelles et collectives intégrées (donc durables),

Permettre à chacun de se réaliser par son activité professionnelle



Méthodologie inédite :

Produits multimédias selon 3 parcours (Motiv'experts, Entreprises Prospères, Accomplissement Personnel), Accompagnement personnalisé via skype ou en présentiel

Cercles d’apprentissage...



Pour en savoir davantage : http://expanseve.fr





Mes compétences :

Développement de la performance

Relations interpersonnelles

Management Motivationnel

Leadership

Révéler sa marque personnelle

Motivation

Managment

Coaching

Neurosciences