Je m'appelle Aline BOUVAGNET.



Diplômée d'une maîtrise de FLE, j'ai validé en 2013 un Master 1 en médiation culturelle "Conception et direction de projets culturels", à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. De retour sur la région grenobloise, j'ai rencontré l'équipe du jardin ethnobotanique du Fontanil-Cornillon où j'ai pris plaisir à développer des animations pour des enfants (4-12 ans). J'aimerais développer un espace Petits Grands, sur le modèle de la Cité des Petits de La Villette ou participer à un projet d'éveil culturel et artistique à destination de la petite enfance qui allie motricité, lecture, univers sensible (nature, musique, arts). Je suis preneuse de toutes les informations pouvant m'aider à concrétiser mon projet.



Voici, mon CV :



FORMATION

2014 Habilitation "Examinateur du CIEP" pour le TCF - CIEP de Sèvres.

2013 Master 1 médiation culturelle "Conception et direction de projets culturels" , Paris3.

2007 Habilitation du CIEP pour le TCF et le DILF – CIEP de Sèvres.

2003 Attestation de Formation aux Premiers Secours – Grenoble.

2002 Maîtrise Français Langue Etrangère – Université Stendhal Grenoble 3.

2000 Licence de Sciences du Langage mention FLE. Université Stendhal Grenoble 3.

1997 Baccalauréat série Scientifique, option SVT. Lycée Champollion1.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Correctrice du TCF et Conceptrice d’items du DILF ( > janvier 2008)

CIEP, Sèvres



Professeur de français LM ( janvier - mars 2014)

Classe de 6ème et 5ème

Collège Rondeau Montfleury - Corenc



Assistante de coordination (février - juillet 2013)

Public jeunes enfants (0-3 ans) et leurs accompagnateurs (parents, assistantes maternelles, EJE...)

Organisation du festival 1.9.3.Soleil! sur la Seine-Saint-Denis

Etude sur les publics



Responsable pédagogique FLE/ FLS ( septembre 2005 janvier 2013)

Public adolescents étrangers : mineurs isolés étrangers MIE (12 / 17 ans)

Centre Enfants du Monde – Le Kremlin-Bicêtre

Enseignement Alpha/ FLE / FLS

Recrutement Formation et Coordination d’une équipe de 10 à 15 bénévoles

Tutorat de stages FLE / FLS

Créations d’outils pédagogiques



Professeur FLE (2005)

Public adolescents étrangers (10/14 ans)

Ecole des Roches – Verneuil sur Avre

Formatrice FLE

Adultes et jeunes illettrés

Gigaoctets – Montreuil



Volontaire Internationale Formatrice FLE (2003 à 2004)

Public étudiants vietnamiens : Bac+1 à Bac+4

Instituts des Relations Internationales à Hanoï – Vietnam

Examinatrice certifications françaises : DELF DALF TCF

Réalisation d’un documentaire vidéo 32 min « J’ai 5 ans et je vais à l’école »



Médiatrice culturelle (2002 à 2003)

Public adolescents français (10 / 21 ans)

Service jeunesse de la Ville - La Tronche



Formatrice FLE (2001 à 2002)

Lycéens et étudiants serbes Bac+1 à Bac+4

Lycée et Université de Philologie Belgrade – Serbie

Examinatrice DELF



ONG « Drugi Most, l’autre pont vers la Bosnie-Herzégovine », Grenoble et Mostar (BIH)

Responsable du secteur communication et des événements de soutien

Création d’outils de communication /Organisation de concert

Grenoble et Mostar (2000 et 2001)

Responsable logistique (1999 et 2000)

Animatrice pour enfants (1998)



Mes compétences :

Créativité

Pédagogie

Autonomie

Adaptation

Coordination

Création