Aline BRAVO

Forte d’une expérience de plus de 10 ans en tant que Secrétaire et d’une grande capacité d’adaptation, j’ai été amenée à assurer, entre autre, les missions d’accueil physique et téléphonique des clients et des fournisseurs.



Dynamique, enthousiaste, rigoureuse, je privilégie avant tout le relationnel et le contact humain dans un souci permanent de qualité de services.