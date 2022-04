Aline BROUARD

*Conception et gestion des projets de communication*



Participation à l’élaboration et à la stratégie de communication. Conception et coordination des outils print et digitaux. Participation à la conception d’un magazine. Organisation d'évènements externes et internes. Administration et animation des contenus sites web et réseaux sociaux (Facebook, Google+, Viadeo, Linkedin, YouTube, Twitter, Blog). Gestion de campagne de crowdfunding. Relations presse (rédaction et suivi des communiqués / dossiers de presse).



*Recherche et développement de nouveaux partenariats*



Implication dans la stratégie de développement. Qualification et gestion des bases de données. Prospection et fidélisation des partenaires (phoning, rendez-vous), accompagnement et suivi (reporting). Veille stratégique.



Mes compétences :

Communication interne

Communication externe

Organisation d'évènements

Réseaux sociaux

Partenariats entreprises

Conception et gestion de projets

Développement

Prospection et fidélisation