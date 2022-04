Aline CARON

Je recherche une entreprise privé pour une alternance en contrat de professionnalisation d'une durée d'un an (1 semaine entreprise / 1 semaine cours) dans le cadre de ma Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines. Je suis mobile dans la région avec véhicule personnel. Très souriante, ambitieuse et dynamite, j'ai la volonté d’apprendre et d’obtenir de nouvelles compétences afin de répondre au mieux à vos attentes. Le secteur des Ressources Humaines correspond à mes aspirations professionnelles futures.



Je vous remercie pour le temps que vous pourrez m'accorder



Mes compétences :

Pronote

Sage

Siècle Base de données lycée

Microsoft Office

GANTT Project