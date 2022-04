Aline CASTANERA

Secrétaire avec une expérience de 25 ans dans le secrétariat commercial, j'ai aussi eu un parcours commercial pur. Cela m'a permis entre autre d'acquérir des notions d'approche de la clientèle ou de fournisseurs, ainsi qu'une culture très élargie des affaires.

Ayant travaillé pour de grandes entreprises ou de très petites, j'ai ainsi pu "voir" différents horizons.

En 2002, après une période de chômage j'ai intégré une formation de secrétariat d'une durée de 10 mois afin d'être sûre de vouloir resté dans ce secteur et aussi de me remettre en question au niveau des acquis, de l'expérience et des changements dans la profession. En 2004, j'ai créé mon entreprise car je suis certaine qu'il y a des besoins énormes dans les TPE.

Grosse lectrice, je dévore aussi bien des romans, des BD que des publications économiques.



Mes compétences :

Appels téléphoniques

Devis

facturation

Secretariat