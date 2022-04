Aline CATERINO

Mes expériences :

Assistante centrales et réseau force de vente - Marque Absorba/Alphabet et DIM - Groupe Zannier

Assistante administrative des ventes - Absorba - Groupe Zannier

Assistante qualité - Technopole de l'Aube en Champagne

Responsable du service commercial et markéting chez SOLENA.

Assistante de direction - Technopole de l'Aube en Champagne

Assistante de direction - Pôle emploi Aube

Agent administratif du service maille - Devanlay Lacoste

Responsable de boutique - SUN Factory



Entres autres...

Responsable des bars Nuits de Champagne

Concours et rentrée ESC Troyes

Vente en boutique et guide d'accueil à Marques Avenue Troyes durant mes études.



Mes compétences :

Vente

Management

Comptabilité générale

Informatique

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion de la qualité