Aline CEURSTEMONT

Suite à la mutation de mon conjoint en Picardie, j'ai repris mes études : BTS Assistante de Direction et une spécialisation en ressources humaines.



Un poste de coordinatrice de l'activité de placement inter agences dans le secteur de l'intérim m'a permis de me perfectionner dans la création, la fiabilisation et l'utilisation d'un réseau professionnel.



Aujourd'hui je suis assistante administrative de l'association des UTCéens.



Bénévole pour l'association Partage, je participe au Blog inter partenaires (création et mise en ligne de billets) ainsi qu'à la création d'un réseau inter antenne de Partage.