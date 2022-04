Aline CHARENTUS

Chef de TPE ou PME parasité par les démarches administratives, vous aspirez à retrouver un esprit plus serein.



Je souhaite y contribuer : faire partie intégrante du bon fonctionnement de l'entreprise grâce à ma curiosité, ma rigueur et mon organisation.



Je serai garante de la bonne application des procédures dans la réalisation de l'ensemble des travaux comptables, la gestion des mouvements financiers et l'administration du personnel.



Mes compétences :

Fiscalité

Paie

Comptabilité