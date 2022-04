Accueil et gestion des clients particuliers et professionnels .

Je réponds à vos besoins en matière d'assurances : auto, habitation, santé, prévoyance et risques professionnels...

Je suis à votre disposition pour toutes études.



Contact:

aline.chiron@live.fr



MMA CHOLET SAINT PIERRE

46 RUE SAINT PIERRE

49307 CHOLET CEDEX

Tél. : 02.41.62.27.14

Fax : 02.41.65.22.42



Mes compétences :

Assurance Auto

Assurance santé

Assurance habitation

La protection juridique

Assurance local

Responsabilité civil professionnelle

Prevoyance

Agricole