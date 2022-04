Aline DAGUENET

Fraichement diplomée en décoration merchandising / scénographe (IDAE de Bordeaux) après avoir obtenue un BTS design de communication espace et volume (Lycée des Arènes de Toulouse), je suis actuellement en stage en tant qu'assistante au service décoration de la société Catimini à Saint Macaire en Mauges (49).

Je suis à la recherche d'un poste d'assistante dans le domaine de l'architecture, le design, la décoration ou encore dans la fabrication de décors de théâtre, cinéma, dans la mise en place, dans l'évenementiel ...

Je maitrise la conception et le rendu 3D et 2D, Photoshop, Indesign, Illustrator.

J'aime rechercher des idées à la main sous forme de croquis pour un premier rendu ( maitrise des règles de la perspective, roughs, fusain, aquarelle...) puis sous forme de simulation 3D pour un rendu finale plus élaboré et précis.

Je pratique la photographie numérique et argentique depuis 4 ans en tant qu'amateur, ce qui me permet de pouvoir jouer avec des cadrages pour créer des photos insolites, droles.

Agréable, souriante, généreuse, sociable, créative, à l'écoute et volontaire.

J'aime bouger et découvrir de nouveaux endroits, déménager pour trouver un emploi ne me fais pas peur.



Mes compétences :

iMovie

sketchup

Autocad

ADOBE

Gestion de projet

Maquettage

Photographie

Mise en page

Merchandising

Devis

Décoration intérieure

Dessin technique

Design

Dessin

Décoration