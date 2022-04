Aline DANNAPPE

En tant que chef de projet AMO Environnement chez EGIS Conseil Bâtiments, j'accompagne les clients dans leur démarche d'amélioration de la performance environnementale et énergétique (audit, diagnostic, mise en place de systèmes environnementaux). Au sein de l'équipe Performance des Ouvrages, je travaille en particulier au développement des certifications en exploitation (HQE Exploitation, BREEAM In USE, LEED EBOM) sur toutes typologies de bâtiments.



Mes compétences :

Biocarburants

Biotechnologies

Energie

Microalgues