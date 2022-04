Aline DAVID

Ingénieur horticole, passionnée de botanique, je me suis peu à peu spécialisée dans les métiers du marketing et de la communication horticoles.



En 2007 j'ai co-créé DG CREA, une entreprise qui crée des gammes d'emballages, d'étiquettes et de signalétiques pour les horticulteurs, pépiniéristes et semenciers à destination de la GSA, GSS et points de vente indépendants.



Mon poste se compose d'une part de la gestion/indexation de la photothèque horticole (environ 75 000 photos), de la sous-traitance de nos travaux chez les imprimeurs mais surtout de la relation client dans toute la France.



Dynamisme, curiosité, créativité, technicité et rigueur me permettent d'innover et de satisfaire mes clients au quotidien.