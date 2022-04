Aline DE DAPPER

Issue d'une famille flamande, je suis née à Marche-en-Famenne et je réside actuellement à Bourdon (Hotton).

Ponctuelle, dynamique, polyvalente, organisée et de bonne volonté sont les maîtres mots pour me définir.

Je suis en possession du permis B et dispose d'un véhicule.

Je suis actuellement une formation en tant qu'employée administrative à Libramont dans le but de faire carrière dans ce milieu.



Mes compétences :

Service Horeca

Réassortissement rayons

Accompagnement social

Nettoyage des bâtiments

S'occuper d'une caisse enregistreuse