Aline DEHONDT

Après 12 ans de direction d'un accueil collectif educatif de mineurs, j'ai entrepris en octobre 2014 de reprendre mes études afin de préparer le CAFERUIS. Formation qui vient de s'achever en novembre 2016 et que j'ai validé.

Compétences: conception, conduite et suivi de projets, management global et accompagnement des équipes, conduite de changement,expertise technique, organisation du travail , gestion administrative et budgétaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Technique de management

Gestion financière et comptable

Accompagnement collectif

Conduite de changement

Planification

développement de l'enfant