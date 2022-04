Aline DELAHAYE

Depuis mon arrivée dans le Groupe Canal+, j'ai exercé plusieurs fonctions me permettant de développer mes compétences administratives, marketing et commerciales.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer des capacités d'organisation et d'adaptation mais aussi mon sens des responsabilités et le travail en équipe.



Dynamique, rigoureuse et motivée, je fais preuve d'une grande adaptabilité au travers de mon parcours professionnel et personnel.



Mes compétences :

Prospection, vente et négociation

Promotion des opérations commerciales

Animation et suivi des opérations commerciales

Fidélisation et refidélisation de la clientèle

Suivi de facturation

Réalisation et suivi de jeux concours

Gestion des litiges

Suivi administratif des dossiers

Traitement des appels entrants

Logistique : commande, ramassage, livraison et lit

Courriers, courriels, mailing, e-mailing

Communication

Accueil physique et téléphonique