Aline DELOLY

J'apporte à mes clients particuliers et professionnels mon expertise dans les domaines juridiques, fiscales, sociales et financières.

J'accompagne mes clients dans la mise en oeuvre et le suivi de la stratégie patrimoniale décidée. Je les tiens informés des évolutions d'ordre juridique, fiscal et économique qui peuvent les impacter et ouvrir des opportunités de développement patrimonial.

Passionnée par mon travail, j'aime aller à la rencontre et conseiller les personnes afin de trouver les solutions pour leur apporter une réelle plus-value.

Mes compétences techniques et commerciales, ma minutie et mon sens des relations humaines m’ont permis d’établir des rapports de confiance avec la clientèle. J’ai toujours réussi à atteindre les différents objectifs commerciaux qui m’étaient fixés et à conquérir de nouveaux clients en prospection tout en étant force de proposition.

Dynamique, Pugnace, Diplomate j’ai acquis au cours de ma formation et de mes différents postes, les qualités d’écoute, d’adaptation, d’esprit d’équipe et de compréhension ainsi que des connaissances de bases économiques, financières, juridiques et fiscales, nécessaires en matière de gestion de patrimoine.



