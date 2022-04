Aline DENIS

Mes formations, mes expériences passées et ma personnalité attestent une polyvalence professionnelle dans les tâches administratives, organisationnelles et de gestion. De plus, suite à des expériences significatives dans la relation clientèle, j'ai acquis des techniques de médiation essentielle à la communication en B to C et B to B.



Mes compétences :

Discrétion

Pack Office

Accueil physique et téléphonique

Traitement Courrier

Bureautique

Administratif

Autonomie

Gestion Dossier administratif

maîtrise informatique

polyvalence