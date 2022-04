Aline DESPIERRES

Je suis à la recherche d’un poste dans un atelier/labo d’électronique. Je suis intéressée par la création et réalisation de maquettes ainsi que par la mise en service, les contrôles de fonctionnement et de conformité, de même que l’analyse et la recherche d’éventuelle panne de cartes ou de systèmes électronique.



Mes compétences :

Programmation c

Analyse fonctionnelle

Dépannage différent cartes électroniques

Contrôle qualité