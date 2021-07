Aline DUCHOSSOY

Au cours de mon parcours professionnel, jai su faire preuve de professionnalisme et d'adaptabilité dans le cadre de mes missions. En effet, jai su traiter les besoins en formation, travailler avec les élus, développer les outils RH mais aussi manager divers projets transversaux tels la réduction des risques psychosociaux, la pénibilité, laménagement des postes de travail afin doptimiser la productivité, les flux (industriel et administratif), et diminuer les risques professionnels, et la gestion quotidienne des salariés.

Grâce aux compétences managériales organisationnelles relationnelles, que j ai développé, je pourrais vous apportez mon sens de l analyse pour établir des reporting pertinent pour suivre l évolution de votre masse salariale, ma rigueur dans le suivi des obligations légales.