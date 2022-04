Chimiste de niveau bac +5, je suis spécialisée dans la chimie analytique, la phytochimie et la chimie organique.

Je propose les compétences que j'ai acquises dans ces spécialités à des entreprises pharmaceutiques ou cosmétiques dans la filière R&D.

Je suis capable de mener à bien les missions qui me sont confiées grâce à des connaissances théoriques et des compétences techniques que j'ai développées lors de mes expériences professionnelles (stages) dans différents laboratoires de recherche.



Je suis une personne motivée, dynamique, efficace et j'aime le travail en équipe.



Étant actuellement en recherche active d'emplois, je suis disponible immédiatement et mobile à l'international.

Les coordonnées pour me contacter sont les suivantes :

@ : aline.ducousso@laposte.net

Tél : 06 37 14 59 56



Mes compétences :

Chimie

Phytochimie

HPLC

Chromatographie liquide

Chimie analytique

Spectrométrie de masse

HPLC MS

Résonance magnétique nucléaire

Chromatographie

Microsoft Office

Anglais

Botanique

OpenOffice

Chimie organique