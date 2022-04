Aline DUPOIRIER

Travaillant dans le notariat depuis 12 ans, j’ai acquis, au fil des années et de mon évolution professionnelle, une solide expérience en droit immobilier, mais également dans la gestion quotidienne de l’étude aussi bien en ce qui concerne la gestion des contrats des fournitures ou des matériels mais également la gestion des congés et des plannings.



Professionnelle, rigoureuse et sérieuse, ces années d’expériences m’ont également permises de développer mon esprit d’équipe mais également mon sens du contact avec la clientèle et tous les acteurs des dossiers dont j’avais la gestion.



Je souhaite désormais mettre toutes mes compétences et mon expérience dans un nouveau projet professionnel.





Mes compétences :

Microsoft Word, Winnot, Outlook