Aline ESCOBAR

A l'écart des agitations, je propose des contes illustrés à partir du monde subjectif de mon imagination, en y insérant à dose homéopathique quelques gouttes de réalisme, ou plutôt un rappel du lien possible entre monde intérieur et virtualité externe perçue par tous nos sens mis en éveil dans le processus de création.

Les illustrations sont créés avec des bouts de papier.

Mes contes sont instinctivement inspirés par une relation forte à la Nature, notre Mère à tous! et à la poésie.

Tantôt l'action se déroule au milieu de l'océan, et tantôt au milieu de la forêt. La quête d'un mieux-vivre, le droit au rêve, aboutissent à la nécessité pour nos petits héros de sauver ce qui nous fait vivre justement, la Terre, sa beauté, la symbolique des éléments de la nature. Tout ce qui nous relie à nous-mêmes, avec le plus possible d'authenticité.

Venez découvrir quelques extraits sur le blog : lescontesdenymellig .



Mes compétences :

Equilibriste

Bidouilleuse de contes