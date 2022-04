Aline ESNAULT

Ecole Estiennes, chef de fabrication, deviseur, directrice commerciale 7 ans en imprimerie. Depuis 1995 gérante de mon entreprise, imprimerie rachetée à cette époque située en Bretagne avec mon mari Daniel Plichon, en 1999 nouvelle imprimerie rachetée à Paris 19° à ce jour.

Aujourd hui mes 2 entreprises :nous sommes 28 personnes en 3 X 8, mon parc machines: 2 , 4 et 5 couleurs

avec groupe de verni acrylique, format 32 X 45, 52 X72, 70 X 102, pelliculage intégré, façonnage: reliure spirale, reliure wiro, piqures métal dos carré colle, découpe.Service de livraison interne et externe.



Plus rotative 8,12, 48, 72 pages avec ligne de finition en Flandre.



