Aline ETOMBA

CONSULTANTE ET FORMATRICE EN CONTROLE DE GESTION



Professionnelle du contrôle de gestion, je conseille et accompagne les dirigeants de PME/TPE/TPI dans l'identification et la mise en place de solutions permettant une amélioration de la rentabilité de leur entreprise ainsi qu'une gestion optimale de leur trésorerie. .



Pour cela, je m'appuie sur une formation en Contrôle de gestion & Audit interne et une expérience d'une quinzaine d'années dans des entreprises internationales girondines : THALES AVIONICS, CEVA Santé Animale et SAFRAN HERAKLES.



Au sein de CEVA Santé Animale, j'ai participé à la mise en place de la comptabilité analytique et à la création de filiales à l'étranger. J'ai mis en place des outils et élaboré des méthodes/procédures. J'ai aussi accompagné et conseillé les directeurs des zones géographiques (Asie, Moyen Orient Turquie, Amérique du Nord) dans la gestion financière de leurs activités commerciales et pris part aux prévisions budgétaires.

Au sein de THALES AVIONICS, j'ai mis en place des méthodes et outils d'aide à la gestion du besoin en fonds de roulement (BFR). Chez SAFRAN HERAKLES, j'ai accompagné les directions opérationnelles dans la gestion de leurs activités à court, moyen et long terme.



C'est pourquoi, aujourd'hui, je m'attache à fournir à mes clients des solutions personnalisées, concrètes, co-construites et efficaces.



EXEMPLES D'INTERVENTION:



Contrôle de gestion : Comptabilité générale et analytique (clôtures comptables), Contrôle de gestion industriel, opérationnel et central (fonctions et secteurs ; zones internationales), Suivi de projets.



Contrôle interne et Audit interne : Méthodes et règles d’investigation professionnelle relatives au contrôle interne, Missions d’audit opérationnel thématiques et fonctionnels.



Anglais opérationnel





Mes compétences :

Contrôle de gestion central

Contrôle de gestion industriel

Contrôle de gestion opérationnel