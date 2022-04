Aline FAIVRE-PIERRET

Je suis actuellement à la recherche d’un technicien itinérant pour travailler sur des systèmes d’essai aux vibrations. La majorité des interventions s’effectueront en France, mais peuvent s’étendre à l’Espagne, l’Angleterre et d’autre pays Européens. La société Bruel & Kjaer LDS est le leader mondial dans l’industrie des vibrations et dispose d’une équipe globale de techniciens expérimentés. Contrat à durée indéterminée avec période d’essai.

Nos clients travaillent dans un large éventail d'industries, y compris l'électronique, l'automobile, l'aéronautique et l’aérospatial.



Responsabilités et tâches principales

Réaliser des opérations techniques d’installation, de vérification, de maintenance préventive et de réparation de systèmes d’essai aux vibrations sur la gamme de produits LDS, disponible à http://www.bksv.com/Products/shakers-exciters/lds-vibration-test .

Organiser les déplacements suivant le planning fourni.

Ecrire le compte-rendu d’intervention, à fournir au client et à documenter dans notre logiciel interne.

Assurer le support technique après-vente, en particulier pour les clients débutants.



Formation et compétences

Cet emploi requiert des capacités (ou une volonté d’apprendre) en électronique, mécanique, électrotechnique, électricité, hydraulique.

Bac +2 électronique, électrotechnique, mesures physiques ou équivalent.

Bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel, messagerie électronique, CRM….).

Permis B.

Bon Anglais exigé, la maîtrise d’une autre langue européenne serait un plus.



Qualités personnelles requises

Rigueur, mobilité, bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et d’adaptation aux imprévus du quotidien, bonne communication orale et écrite, dynamisme, réactivité, efficacité, motivation, autonomie, sensibilité commerciale, capacité de vulgarisation de concepts techniques complexes à des clients quelquefois peu expérimentés.

Expérience souhaitable, débutants acceptés.

Salaire compétitif avec véhicule de fonction, heures supplémentaires, mutuelle et tickets restaurants.

Base de 35 heures par semaine, horaires irréguliers



Merci d'envoyer votre CV à aline.faivre-pierret@bksv.com