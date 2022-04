Aline FARGHIN

Je suis disponible de suite et j'ai un très bon relationnel avec les personnes ce qui me permet de développer une relation durable et de régler les nombreux litiges. Aimant le traitement ordonné et méthodique, voir perfectionniste je suis à l’aise dans la fonction administrative.Mon parcours professionnel m’a permis de connaître le domaine administratif. J’ai effectué une formation de comptable assistant au centre AFPA de Lons-le-Saunier au cours de laquelle j’ai pu apprendre les compétences relatives aux travaux courants de comptabilité, de paie et la fin d’exercices comptables et fiscales.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Paint

Microsoft Excel

Microsoft .NET

Microsoft PowerPoint