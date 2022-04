Aline FONDU

Je recherche aujourd'hui un emploi en adéquation avec mes attentes professionnelles car, actuellement en congé maternité, l'entreprise dans laquelle je suis placée depuis bientôt 2 ans a mis fin à mon contrat et les postes de remplacement qui me sont proposés ne correspondent pas à mon parcours.



Accueillir, conseiller et satisfaire la clientèle, sont les taches que j’ai toujours exercées durant mes précédents emplois, et aujourd’hui je souhaite mettre mes compétences à profit.



Rigoureuse et enthousiaste, je souhaite m'investir dans une équipe dynamique me permettant d'élargir le champ de mes responsabilités.



Mon expérience professionnelle m’a permis de développer mon sens du service, et d’accroître mes qualités relationnelles ainsi que ma polyvalence, ce qui me permettrait d’être rapidement opérationnelle.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

Outlook Express

Microsoft PowerPoint

Internet

SAP