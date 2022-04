Aline FOUILLOT

20 ans de carrière sur le secteur du numérique en tant que commerciale/Business Manager en ESN et en cabinet de conseil, une envie profonde de faire évoluer ma carrière différemment, j'ai choisi de développer mon activité vers l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans l'accompagnement des carrières et le recrutement. C'est donc assez naturellement que je rejoins HR mobilities en tant qu'associée.



Pourquoi HR mobilities ? Je connaissais Elodie Gauchet-Jeanne qui me suivait depuis quelques années et c'est important pour moi de rejoindre un collectif avec qui je partage les mêmes valeurs : la passion du digital, une vision du recrutement basée sur l’humain, une relation avec les clients et les candidats inscrite sur le long terme et l’agilité (une structure 100% digitale).



Mes compétences :

Conseil

Vente

Prospection

Développement commercial

Conseil en recrutement

Recrutement cadres