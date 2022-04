Aline FOUROT

Actuellement Ingénieure Projet au sein de la Manufacture Ruedin SA, fabricant de boîtes de montre, situé à Bassecourt, Suisse.

Ancienne étudiante de cycle ingénieur en Ingénierie et Management des Systèmes Industriels, double filière Ingénierie Numérique de Process et Logistique et Organisation Industrielle à l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard.



Mes compétences :

CATIA - FAO

Microsoft Office

SAP

Microsoft Project

ISO 900X Standard

ISO 13485

DELMIA

CATIA