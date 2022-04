Aline GANDOIS

Ayant atteint l'âge honorable... de la cinquantaine... je suis demandeur d'emploi non indemnisé depuis quelque temps déjà suite à un licenciement économique intervenu en 2006.

Secrétaire de métier, j'ai débuté en tant qu'employée de bureau dans un cabinet d'avocats ; par la suite, j'ai évolué en tant qu'agent de bureau vacataire au Conseil général de la Haute-Vienne puis ensuite au Pastel, rue des Pénitents Blancs à Limoges.

Maman de deux grandes filles, je désire ardemment retrouver un emploi lucratif et surtout humain (accueil téléphonique et physique, frappe de courrier simple, affranchissement de courriers etc...). Il faut vous dire que je ne pratique et n'ai jamais pratiqué la comptabilité.

L'aînée de mes enfants vole de ses propres ailes ; professeur des écoles vacataire en Bretagne.

Quant à la cadette, elle poursuit ses études (BTS Social) dans une école privée. Nos charges mensuelles sont relativement importantes et la vie n'est pas facile tous les jours.

Je vous remercie de me lire et si vous le souhaitez, je reste à votre disposition pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin.