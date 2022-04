Aline GAUTRON

J'ai 21 ans et je suis actuellement à la recherche d'un employeur pour effectuer mon BTS Management des Unités Commerciales (2éme année) à Nantes. Je suis plus que déterminer que jamais et motiver à trouver une personne qui m'aidera à repasser et valider mon BTS afin que je puisse avancer dans la vie active et devenir dans quelques années chef de rayon.

Bonne visite!



Mes compétences :

Innovante

Motivation

Sens du contact