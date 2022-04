Aline GÉDÉON

À la suite de l'obtention d'un BAC pro commerce par le biais de la Validation des Acquis par l'Experience, je suis à la recherche d'un emploi en vente/commerce, je suis une personne actif, méticuleuse , ponctuelle (je préfère préciser même si ce n'est pas très original).

Parmit mes compétences, je sais faire des procédures d'encaissement, de la mise en rayon, du réassort, accueillir et conseiller, travailler en équipe, et par dessus tout, j'adore le contact clientèle et répondre à ses besoins!

Mes loisirs sont la cuisine, le bricolage, la mode, et il se trouve que je suis aussi bénévole au festival de musique R4!

Autodidacte en anglais, de niveau B1.



Mes compétences :

Rendu monnaie

Ponctuel

Honnête

Travail d'équipe

Sportif

Determinée

Relation clientèle

Facilité d'adaptation