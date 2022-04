Aline GEST

Titulaire d'un BST Qualité agroalimentaire (session 2002-2004), puis reprise des études en 2011 avec obtention d'un master "responsable des systèmes de management qualité, sécurité, environnement"obtenu avec mention Bien (15.9 de moyenne) en 2011.

J'ai 12 ans d'expérience en qualité agroalimentaire, mais je peux exercer mon métier dans d'autres domaines.

Je suis en poste actuellement en tant qu'assistante qualité, mais j'aimerais trouver un poste de manager et avoir plus de responsabilités.

Je suis organisée, consciencieuse et motivée.



Maman de 2 enfants (01/2009 et 06/2014, et il n'y en aura pas d'autre), enfants ayant un mode de garde.