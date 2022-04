Aline GIRAUD

J'ai intégré le bureau d'études SETA INGENIERIE à la suite de ma formation d'ingénieur INSA.

J'ai pu découvrir et apprécier leur domaine de prédilection : la réhabilitation et la gestion du patrimoine bâti, particulièrement les logements.

www.seta-ing.fr



Je suis actuellement en charge de diverses missions :

- Réhabilitation TCE (hors structure) : phase DIAG -- > DET et AOR

- Calculs thermiques réglementaires (THCE-Ex), Dimensionnement de chaufferies, ...

- Suivi d'exploitation (chaufferies et sous-station) : P1 - P2 - P3

A ceci s'ajoutent d'autres missions liées à la gestion du patrimoine bâti : audit énergétique, aide à la prise en charge, expertise techniques, ...)



Cette approche globale d'un projet me permet de maîtriser l'ensemble des enjeux de la rénovation afin de garantir la performance énergétique des logements.



Pour diversifier encore davantage mes compétences, j'ai ensuite intégrer le pôle commercial de la société afin de pouvoir développer notre secteur d'activité vers les départements limitrophes.



Suite à la cession de la société, nous avons repris la société en 2017 à quatre salariés sans pour autant modifier nos domaines d'activités. J'assume maintenant le rôle de Directrice Générale de SETA INGENIERIE.

www.seta-ing.fr



Mes compétences :

Bâtiment

Étude thermique

Rénovation